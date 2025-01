Carlos Vilhena: estudando as relações humanas no Clube do Vinho - Divulgação

Publicado 21/01/2025 05:47

Niterói - Com edição especial para o Janeiro Branco e o tema “Todas pela saúde mental", o próximo encontro do Clube do Vinho – Só Para Elas terá como convidado o aconselhador biográfico e consultor de desenvolvimento organizacional Carlos Vilhena, que é gestor da humaneSer – Trabalhos Biográficos. A roda de conversa será no próximo dia 27, às 19h30, no Olimpo, em Charitas.

Vilhena é aconselhador biográfico formado pela Associação Sagres de Florianópolis, reconhecido pelo Fórum Internacional de Treinadores para o Trabalho Biográfico e pela Seção Antroposófica Geral, na Suíça. Engenheiro pela UFRJ, com mestrado na Coppe, ele tem uma carreira de 32 anos na Petrobras, em áreas técnicas e como gestor de processos. Ao coordenar grupos, buscou estudar o relacionamento de pessoas, através da formação de lideranças e da antroposofia, quando ampliou a visão sobre o ser humano.

“Acredito no poder que cada um tem de buscar a plenitude de seu ser. O autodesenvolvimento é feito através do autoconhecimento consciente, construído a partir de como conhecemos a nossa história de vida, do desenvolvimento de potencialidades e de uma imagem de futuro inspiradora. Essa é a proposta do trabalho biográfico. A capacidade única que temos de integrar o pensar, sentir e agir num fluxo é o que garante que as ações e intenções estejam sempre de acordo com nossos princípios, valores e intuição. Esse é o caminho do coração, que nos leva à construção do ser mais humano”, diz Vilhena.

Para o especialista, ao avaliar e entender o passado, a pessoa pode aprender mais sobre a própria trajetória: “E também sobre o seu momento de vida atual, a partir de um novo significado, de uma ressignificação do que foi vivido. Essa ampliação de conhecimento traz junto possibilidades de olhar para o futuro e traçar uma meta, uma visão inspiradora para esse futuro, porque novos anseios se movimentam no coração e na alma. Uma nova percepção sobre o que o mundo está oferecendo de oportunidades e desafios faz com que nasça uma imagem inspiradora para o futuro que se quer ter. É um reescrever o futuro. É o que eu quero, feito de forma consciente, a partir desse aprendizado do passado, e com coragem e força para tomar as decisões necessárias para caminhar.”