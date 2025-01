Niterói: autor Raí Rocha fará turnê de lançamento do seu novo livro - Divulgação

Publicado 22/01/2025 06:37

Niterói - Com um recente lançamento do livro “Quando viajo pra fora, eu recomeço por dentro”, o autor e psicanalista Raí Rocha prepara a agenda de 2025 para um tour literário em estados do Brasil e em países da Europa.

Com o sucesso de vendas na pré-venda e lançamento, a obra, que faz analogia em ser um guia de viagem, convida o leitor a olhar para si mesmo e ter uma experiência com o autoconhecimento, autoestima, e sobre se esvaziar daquilo que não mais agrega.

“O livro fala sobre viajar e ter recomeço por dentro. Quero viajar com o livro pelo Brasil e fora para que outros tenham isso em mãos. Pretendo falar sobre libertação, acolhimento e busca de novos horizontes; que as pessoas se permitam olhar para trás, impulsionar e avançar”, explica Raí.

A tour literária começará em fevereiro, na cidade de nascimento do autor - Niterói - com parada em Teresópolis no final de março. Depois, voará para a Europa, passando pela Alemanha em maio e em Paris, na França, logo no início de junho. Para encerrar o período, a obra também passará por São Paulo, quando retornar ao Brasil e, finalizará o ano de 2025 em Salvador, na Bahia.