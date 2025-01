Niterói: autor do livro Anjos da Noite, Sandro Araújo, disponibiliza obra em nova edição - Divulgação

Publicado 22/01/2025 07:04

Niterói - Está disponível para aquisições online a edição para colecionadores de um clássico da literatura policial brasileira: “Anjo da Noite”, do escritor, produtor cinematográfico e agente federal Sandro Araújo.

A obra, um romance que descreve a violência das ruas do Rio de Janeiro sob a ótica de um policial, que se torna justiceiro, é acessível para compras nos formatos e-book e audiobook, além de impresso.



A nova edição, feita pela Ubook, traz quadrinhos do ilustrador Nill nas aberturas dos capítulos, incluindo sketches das principais cenas. Todos os formatos podem ser adquiridos no site da editora (www.ubook.com) ou na Amazon (www.amazon.com.br).



“Anjo da Noite” teve sua primeira edição em 2007, feita pela Editora Nitpress. Em 2008, tornou-se um dos livros de sua categoria mais vendidos no País. Agora, 18 anos após seu lançamento, volta ao público revisado pelo autor, que adaptou as cenas da trama à realidade carioca, cuja criminalidade usa novas tecnologias e armas cada vez mais sofisticadas.



O enredo, no entanto, continua com uma pegada eletrizante e um dilema moral. Ao explorar o mito do justiceiro solitário, Sandro Araújo confronta o leitor com suas contradições pessoais, fazendo o pêndulo da busca por justiça oscilar constantemente entre o bem e o mal.



Em “Anjo da Noite”, o personagem principal, Caio, um policial com excelente conceito em sua corporação, sofre um revés em sua vida, que gera um trauma, fazendo-o perder a capacidade de dormir. Ele decide, então, largar o emprego e sair à caça de criminosos pelas ruas da cidade. Ganha, entre a população, uma aura mítica, tornando-se uma espécie de super-herói, um ente quase sobrenatural, para aqueles que sofrem com a brutalidade dos marginais e a inércia – intencional ou não – das autoridades públicas.



Está, contudo, nos métodos do justiceiro para combater o crime o desafio lançado pelo escritor a seus leitores: até que ponto você iria para obter justiça? Com essa proposta, Sandro também denuncia as contradições e falhas do sistema de Segurança Pública nacional, que abandona os cidadãos aos caprichos de uma criminalidade cada vez mais feroz e capaz de ações desumanas.



“Há muito das ruas do Rio de Janeiro no livro, mas há também questionamentos sérios sobre o que queremos como política de Segurança Pública”, afirma o autor, que atuou durante anos no setor de operações táticas da Polícia Federal.