Niterói: curso de férias da Orquestra da GrotaDivulgação

Publicado 23/01/2025 07:50

Niterói - Estudantes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, flauta doce e flauta transversa interessados em aprimorar seus conhecimentos já podem se inscrever para o Curso de Férias gratuito do Espaço Cultural da Grota (ECG), instituição mantenedora da Orquestra da Grota, que promove a inclusão social por meio da música em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.De 27 a 31 de janeiro, as atividades acontecem das 9h às 17h30 em três locais: na sede do Espaço Cultural da Grota, na Quadra Dyogo Costa Xavier de Brito e no Colégio Estadual Duque de Caxias, todos em São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Além de aprimorar a técnica, os alunos poderão participar de aulas de Prática de Orquestra e assistir a oficinas com músicos convidados.Ao todo, são 100 vagas para o público em geral, com preferência para alunos do Espaço Cultural da Grota, moradores de comunidades e estudantes da rede pública de ensino.As inscrições vão até esse sábado, 25 de janeiro. Os interessados devem preencher um formulário disponível no endereço eletrônico bit.ly/feriasdagrota e aguardar o contato. Também é possível acessar o documento por meio da página da Grota no Instagram: @orquestradagrota.