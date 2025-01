Niterói: podas de árvores, desobstrução de bueiros, pintura de postes e calçadas, além de outras melhorias - Alex Ramos

Niterói: podas de árvores, desobstrução de bueiros, pintura de postes e calçadas, além de outras melhorias Alex Ramos

Publicado 23/01/2025 07:30

Niterói – O Programa Cidade Limpa da Prefeitura de Niterói está promovendo podas de árvores, desobstrução de bueiros, pintura de postes e calçadas, dentre outras melhorias no Largo do Marrão. As ações no local acontecem em conjunto com a operação Caça-Fios, que já retirou mais de 6 toneladas de cabos, fios e cordas de aço no Fonseca, Centro e bairros da Zona Sul. O prefeito Rodrigo Neves acompanhou as ações na região de Santa Rosa na manhã desta quarta-feira (22).

"As empresas que prestam serviço para de internet e telefonia, muitas vezes, não têm o devido cuidado com a legislação e deixam esses fios pendurados. Nós vamos caçar e cortar esses fios. O Cidade Limpa também está avançando e precisamos da colaboração de toda a população. Jogar o lixo no lixo também é dever do cidadão", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O programa Cidade Limpa e a operação Caça-Fios, que acontecem de forma conjunta, envolvem mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço coletivo para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos. As ações incluem a limpeza da rede pluvial, de ralos e caixas. Até o momento, foram pintados 72,4 km de meio-fio e 2,1 mil postes, realizadas capinas em 44,3 km, além da instalação e troca de 345 papeleiras.

A força-tarefa também inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando nas ações funcionários da Seconser e da Clin. As iniciativas fazem parte do planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói.