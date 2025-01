Niterói: música, teatro, dança e atrações circenses vão ocupar todo o espaço multiuso às margens da Lagoa de Piratininga - Divulgação

Niterói: música, teatro, dança e atrações circenses vão ocupar todo o espaço multiuso às margens da Lagoa de PiratiningaDivulgação

Publicado 23/01/2025 08:14

Niterói – O Centro Eco Cultural Sueli Pontes, no Parque Orla de Piratininga, já conta com uma série de atividades voltadas ao Meio Ambiente e à Ciência, com espaços interativos, jogos e muito mais. E a partir deste sábado (25), às 9h, o espaço multiuso terá também uma programação especial nos jardins, às margens da Lagoa, com atrações gratuitas para toda a família.



A programação da Prefeitura de Niterói valoriza ainda mais esse espaço, o mais novo dos centros culturais da cidade e patrimônio dos moradores da Região Oceânica.



"Promover cultura de forma acessível a toda população, em todas as regiões da cidade, é um compromisso deste governo. A Programação de Verão é uma iniciativa para aproximar ainda mais os niteroienses do Centro Eco Cultural, um espaço pensado e construído para exaltar a vocação da cidade para a cultura e para a sustentabilidade. Diante da crise climática que o planeta vive, é preciso criar cada vez mais consciência do papel de todos no uso responsável dos recursos naturais, do consumo consciente e da necessidade de preservar o meio ambiente", afirma o prefeito Rodrigo Neves.



A agenda especial vai do fim de semana de 25 e 26 de janeiro, com começo às 9h das atividades, até 8 e 9 de fevereiro, começando às 10h nos dois fins de semana de fevereiro. Diversos artistas, de diversas linguagens, vão se apresentar no Centro Eco Cultural. Vai ter música infantil, mpb, pop e rock, música clássica, teatro, artistas circenses e dança.



No próximo sábado (25), Bia Bedran e Léo Castro e vários artistas circenses abrirão a Programação de Verão do espaço. No domingo, dia 26, terá a apresentação da peça “Sob os Céus de Dezembro” e o espetáculo de dança “Formigueiro” dentro do Festival Miscelânea Popular. Ainda dentro do festival, no dia 1º de fevereiro, será a vez da banda niteroiense Bloody Mary se apresentar no Eco Cultural. Dia 2, Marina Malfacini fará um show mais intimista, com voz e violão. No último fim de semana da programação, as atrações serão Glorinha e Renato com Cantos Eco-lógicos, no sábado, e música instrumental com o trompetista Isaías e o pianista Ale Santos, no domingo.



“Essa Programação de Verão é para atender às famílias e ao mesmo tempo integrar a região. A gente vai preparar ainda mais atividades para fazer com que o Centro Eco Cultural receba grande visitação. Nosso objetivo é descentralizar sempre mais os investimentos culturais por toda a cidade e destacar Niterói como uma cidade garantidora da cultura como um direito do seu povo”, ressalta Leonardo Giordano, secretário das Culturas de Niterói.



Serviço:



Dia 25/01 (sábado) a partir das 9h

Atrações circenses

Léo Castro

Bia Bedran

Dia 26/01 (domingo) a partir das 9h

Festival Miscelânea Popular

11h - Sob os Céus de Dezembro (teatro)

14h - Formigueiro (dança)



Dia 01/02 (sábado)

Festival Miscelânea Popular

16h - Bloody Mary (música)



Dia 02/02 (domingo)

16h - Voz e violão com Marina Malfacini (música)



Dia 08/02 (sábado)

11h - Glorinha e Renato em Cantos Eco-lógicos



Dia 09/02 (domingo)

16h - Isaías e Ale Santos (música instrumental)