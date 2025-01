Niterói: Medida também vale para motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis, e vai até 10 de abril - Alex Ramos

Publicado 23/01/2025 08:01

Niterói – Em resposta às altas temperaturas que têm atingido a cidade, o prefeito Rodrigo Neves anunciou que, a partir desta quarta-feira (22), todos os servidores municipais, além de motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas, estarão autorizados a utilizar bermudões e bermudas na altura do joelho até o dia 10 de abril. A medida visa proporcionar maior conforto aos trabalhadores durante o período de calor intenso, especialmente considerando o recorde de temperatura de quase 40°C registrado em Niterói nesta semana.

“Estive em agendas na rua e estava muito quente. Niterói foi uma das cidades com maior temperatura do Brasil na última segunda. É por isso que assinei o decreto que autoriza o uso de bermudas no trabalho. Essa é uma medida excepcional para promover conforto, sem prejudicar a rotina e o funcionamento das repartições públicas e outros serviços”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O decreto também prevê que, conforme a natureza das atividades de cada órgão ou serviço, os gestores poderão expedir normas adicionais para regulamentar de forma mais específica o uso das roupas.