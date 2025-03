Niterói: a iniciativa incentiva moradores e comerciantes das localidades contempladas a colocarem os materiais descartados na porta das casas e comércios - Divulgação

Niterói: a iniciativa incentiva moradores e comerciantes das localidades contempladas a colocarem os materiais descartados na porta das casas e comérciosDivulgação

Publicado 20/03/2025 11:03

Niterói – A Prefeitura segue no combate ao descarte irregular de lixo de grande volume, como eletrodomésticos e móveis. Nesta quarta-feira (19), a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou a primeira edição do projeto Bota Fora no Engenho do Mato, recolhendo cerca de 300 quilos de resíduos volumosos, como caixotes, computador, caixa d’água, sofá, colchão e televisão. Desde 2022, já foram retiradas aproximadamente 25 toneladas de resíduos grandes nas regiões contempladas pelo projeto, que começou no Jacaré e se estendeu para a comunidade da Ciclovia, em Piratininga.



A iniciativa incentiva moradores e comerciantes das localidades contempladas a colocarem os materiais descartados na porta das casas e comércios, das 7h às 14h, para que a coleta seja realizada das 13h às 15h. Móveis, eletrodomésticos, colchões, pneus e utensílios velhos estão entre os itens recolhidos pela Clin. No entanto, é importante ressaltar que este projeto específico não inclui o recolhimento de lixo orgânico, entulho de obras e produtos químicos. Os horários regulares de coleta no bairro permanecem inalterados.



Neil Waldeck, morador do Engenho do Mato há 44 anos, reconhece a necessidade do projeto. “Quando vim morar aqui, era só mato. A minha casa foi a primeira da rua. Tivemos muitos avanços, mas a questão da educação ambiental ainda é um grande problema. Os moradores não entendem que precisam colaborar. Muitas vezes vejo a Clin enxugando gelo aqui na região, infelizmente. Esse projeto Bota Fora é bem interessante! Espero que dê muito certo”, afirma.



O presidente da Clin, Acílio Borges, destaca a importância do Bota Fora. “Uma das nossas prioridades é estimular ações sustentáveis que contribuam de forma decisiva para a preservação do meio ambiente, como a destinação correta de resíduos. Esta iniciativa tem sido muito bem-aceita pela população”, afirma.



O presidente reforça que o verão termina em março com altas temperaturas, umidade e calor, além de chuvas. Neste período, é ainda mais importante se desfazer corretamente dos entulhos. A Clin atua continuamente para retirá-los, evitando o entupimento do sistema de drenagem. A atividade contribui para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das comunidades.

Histórico do programa - O programa Bota Fora teve início de forma experimental em 2022, no Jacaré. Em 2024, passou a acontecer mensalmente, estendendo-se à comunidade da Ciclovia, em Piratininga, até chegar ao Engenho do Mato em 2025. A expectativa é que a campanha, que está na 15ª edição, seja ampliada para outros bairros, promovendo ainda mais a conscientização da população sobre a importância do descarte responsável. A comunidade do Jacaré tem cerca de cinco mil moradores, enquanto a da Ciclovia foi ocupada na década de 1980 e possui cerca de 1.240 imóveis e 3.200 residentes. O Engenho do Mato, bairro de classe média da cidade, tem uma área de 10,5 km² e cerca de dez mil habitantes.