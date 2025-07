Niterói: Deputado estadual por Niterói, Vitor Junior reconhece a importância histórica e cultural do bloco - Divulgação

Niterói: Deputado estadual por Niterói, Vitor Junior reconhece a importância histórica e cultural do blocoDivulgação

Publicado 24/07/2025 12:29 | Atualizado 24/07/2025 12:30

Niterói - O Cordão da Bola Preta, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval carioca, agora é oficialmente patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio. A lei 10.902, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), que reconhece a importância histórica e cultural do bloco, foi sancionada pelo Governo do Estado e publicada no Diário Oficial.

"Declarar o Cordão da Bola Preta como patrimônio imaterial é preservar nossa memória, valorizar nossas tradições e garantir que essa manifestação cultural siga encantando gerações. Por sua importância histórica, cultural e para a memória do Carnaval, nada mais justo que homenagearmos essa manifestação, que é referência em nosso estado, perpetuando seu legado de luta e resistência que atravessou gerações", afirma o deputado".

O Cordão da Bola Preta, que hoje arrasta milhares de foliões no Carnaval pelas ruas do Centro do Rio e, em 2025 completa 107 anos, é o mais antigo bloco do Rio de Janeiro e último representante remanescente dos antigos cordões carnavalescos que existiam na cidade, no início do século XX.