Niterói: evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher e leva serviços gratuitos com atendimentos de saúde, orientações jurídicas, serviços de beleza, atividades culturais e a tradicional Feira das Mulheres Empreendedoras - Divulgação

Niterói: evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher e leva serviços gratuitos com atendimentos de saúde, orientações jurídicas, serviços de beleza, atividades culturais e a tradicional Feira das Mulheres EmpreendedorasDivulgação

Publicado 27/08/2025 17:17

Niterói – O Parque Rural vai receber, neste sábado (30), uma edição do Ação Mulher. A atividade integra a programação do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento é uma iniciativa da Secretaria da Mulher e acontece das 9h às 13h, levando serviços gratuitos com atendimentos de saúde, orientações jurídicas, serviços de beleza, atividades culturais e a tradicional Feira das Mulheres Empreendedoras.



A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia Pereira, reforçou o compromisso de estar sempre perto das mulheres. “Nosso compromisso é estar cada vez mais perto das mulheres, levando acolhimento, serviços e oportunidades para os territórios. No Agosto Lilás, intensificamos esse trabalho com ações como esta, que reforçam a importância da autonomia, do cuidado e da rede de apoio. O Parque Rural será, neste sábado, um grande espaço de encontro, escuta e fortalecimento feminino”, afirmou Thaiana Ivia Pereira.



O projeto Ação Mulher faz parte das estratégias da Secretaria da Mulher para democratizar o acesso aos serviços, em especial a divulgação da rede de atendimento e enfrentamento às violências, quebrando barreiras e diminuindo a distância entre as mulheres e seus direitos.



A programação inclui corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e massagem relaxante, além de aferição de pressão arterial e glicose, orientações jurídicas, atendimento especializado para pessoas com deficiência, distribuição de mudas de plantas e agendamento para emissão de identidade (RG) e outros. A ação conta ainda com a participação da Feira das Mulheres Empreendedoras, espaço dedicado à valorização do trabalho feminino e à geração de renda.



Além dos serviços, o evento terá atrações culturais para toda a família. A programação contará com show da cantora Laura Zandonadi, acompanhada pelo violonista Lucas Marques, apresentação do Grupo Panorama e um animado aulão de Dança Mix do Complexo Esportivo do Barreto.



“O Parque Rural vem se firmando como um local de atratividade social, esportiva, cultural e comunitária da região do Engenho do Mato. Esse é um evento que estimula todas essas práticas e conta com a visão participativa da Secretaria da Mulher e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, liderado pela primeira-dama Fernanda Sixel Neves”, disse o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira.



Rede de apoio - Diversas instituições estarão presentes como parceiras, entre elas a Fundação Arte Niterói, OAB Mulher, CRAS, Senac, Fesaúde, Empreender Mulher, Secretaria de Participação Social, Secretaria de Governo, além da Associação de Moradores e Amigos do Engenho do Mato e outros órgãos municipais.



SERVIÇO:



Agosto Lilás com o Ação Mulher no Parque Rural:



Local: Parque Rural do Engenho do Mato – Rua São Sebastião, s/n, Niterói/RJ



Data: Sábado, 30 de agosto



Horário: 9h às 13h



O evento é gratuito e aberto a todas as mulheres