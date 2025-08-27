Niterói: suspeitos foram flagrados por câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública - Divulgação

Publicado 27/08/2025 17:06

Niterói - A Guarda Municipal de Niterói prendeu dois homens, na madrugada desta quarta-feira (27), por furto de fios na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca. A ação contou com apoio direto do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que monitorou os suspeitos em tempo real e repassou as imagens à equipe de patrulha.

As câmeras do Cisp identificaram os dois indivíduos cortando fios de sinais de trânsito nas proximidades do Hospital Getulinho, sentido Centro. Imediatamente, equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop). Com os suspeitos, foram encontrados uma faca e fios rompidos. A dupla foi conduzida inicialmente à 78ª DP no Fonseca e depois apresentada à 76ª DP, (Centro), onde foi autuada em flagrante.

O Cisp é uma ferramenta da Prefeitura de Niterói que integra tecnologia e inteligência a serviço das forças de segurança. São 522 dispositivos operados por guardas municipais que monitoram a cidade 24 horas por dia, auxiliando no combate à criminalidade e permitindo ações rápidas e precisas. A população pode colaborar com denúncias pelo número 153.