Niterói: suspeitos foram flagrados por câmeras do Centro Integrado de Segurança PúblicaDivulgação
Guarda Municipal prende dupla com apoio do Cisp após furto de fios no Fonseca
Suspeitos foram flagrados por câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública e levados para a delegacia
Niterói vai oferecer treinamento técnico para mulheres empreendedoras
Programa Fazendo por Elas, da Secretaria Municipal de Fazenda, vai proporcionar capacitação com linguagem acessível e cartilha explicativa sobre regimes de MEI
Peça Os Canastrões Também Vão Pro Céu será encenada no Solar do Jambeiro
Espetáculo é um melodrama de picadeiro de Zuleida Zabreu
Coordenadoria de Direitos dos Animais agenda consulta veterinária pelo Colab nesta sexta-feira
Parceria da Prefeitura de Niterói com o Hospital Veterinário da UFF já beneficiou mais de 250 animais
Paschoal Carlos Magno apresenta Os Fernandos no Jazz na Laje
Centro cultural que fica dentro do Campo de São Bento recebe os músicos em única apresentação
Prefeito de Niterói reforça cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público
Parceria é fundamental para os municípios em questões como ordem pública e meio ambiente
Prefeitura inicia atividades no Centro Integrado de Atendimento
Programa Recomeço aposta em uma nova perspectiva para o enfrentamento da situação de rua no município
