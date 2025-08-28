Niterói: Rodrigo Neves e Luciano Mattos se encontraram para reforçar a cooperação e o diálogo entre os municípios e o Ministério PúblicoDivulgação
Prefeito de Niterói reforça cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público
Parceria é fundamental para os municípios em questões como ordem pública e meio ambiente
Prefeito de Niterói reforça cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público
Parceria é fundamental para os municípios em questões como ordem pública e meio ambiente
Prefeitura inicia atividades no Centro Integrado de Atendimento
Programa Recomeço aposta em uma nova perspectiva para o enfrentamento da situação de rua no município
Niterói apresenta resultados do Pacto Contra a Violência em plenária com forças de segurança
Encontro na Secretaria de Ordem Pública (Seop) mostrou importância da união e da cultura da paz
Prefeito e Ministro da Fazenda anunciam financiamento para o primeiro VLT de Niterói
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assina autorização para financiamento em encontro com o prefeito Rodrigo Neves
Cidade sediou maior congresso mundial sobre renda básica
Encontro reuniu participantes de mais de 40 países para debater experiências inovadoras, como a Moeda Social Arariboia
Niterói sedia o Bike Fest Bicicultura 2025, maior evento nacional de mobilidade por bicicleta e cicloativismo
Evento acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, no Reserva Cultural, com expectativa de 5 mil participantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.