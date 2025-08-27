Niterói: evento é uma realização da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro, da Bike Anjo Niterói e da União de Ciclistas do Brasil, com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta - Livia Gass

Publicado 27/08/2025 17:22

Niterói - Entre os dias 4 e 7 de setembro, Niterói será palco do Niterói Bike Fest Bicicultura, o principal encontro brasileiro voltado à mobilidade por bicicleta e ao cicloativismo. Pela primeira vez na cidade, o evento será realizado no Reserva Cultural.

“Niterói tem feito uma escolha clara por um futuro mais sustentável e inclusivo, no qual a bicicleta ocupa um papel central na mobilidade urbana. Esse grande evento nacional reforça o reconhecimento do trabalho que temos feito para transformar a cidade em referência no Brasil em ciclomobilidade. O Bicicultura é mais do que um encontro de ciclistas: é um espaço de diálogo, inovação e celebração de uma cultura que une saúde, meio ambiente e cidadania”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Nesta edição, o Bicicultura, Encontro Brasileiro de Cicloativismo e Mobilidade por Bicicleta, que chega à sua 12ª edição e é realizado anualmente pela União de Ciclistas do Brasil (UCB), une forças ao Niterói Bike Fest. Com uma malha cicloviária em expansão e políticas públicas consolidadas no incentivo ao uso da bicicleta, Niterói foi escolhida como cidade-sede pelo destaque nacional que vem conquistando na área nos últimos anos.

“Niterói vem mostrando que é possível construir uma mobilidade mais humana, na qual a bicicleta se consolida como ferramenta de democratização do espaço público. Iniciativas como o NitBike, sistema gratuito de bicicletas compartilhadas, e o Bicicletário Arariboia, com 900 vagas, reforçam esse compromisso. O Niterói Bike Fest Bicicultura será um momento de união de todos que pedalam — seja para trabalhar, estudar, praticar esportes, passear ou simplesmente se deslocar pela cidade”, explicou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

O presidente da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (Acerj), Claudio Santos, afirmou que sempre quis realizar um evento desse porte em Niterói.

“Hoje, Niterói está na vanguarda e se destaca em tudo relacionado à bicicleta. É com muito orgulho que agradecemos a todos que estão nos ajudando a realizar este grande evento”, declarou.

A programação contará com mais de 40 atividades, como conferências com palestrantes nacionais e internacionais, a Copa UpHILL, gincana cultural, escola Bike Anjo e o passeio ciclístico do Dia Mundial Sem Carro. A expectativa é de que o evento receba até 5 mil participantes, entre moradores da cidade e visitantes de diversas regiões do Brasil.

“Pela primeira vez estamos unindo esses grandes eventos e trazendo toda a diversidade do universo da bicicleta para essa programação. Essa união representa diferentes perspectivas do uso da bicicleta na cidade e nos permite contemplar de forma mais ampla seus diversos usos e significados”, ressaltou Vivian Garelli, organizadora do evento e voluntária do Bike Anjo Niterói.

Ao longo dos quatro dias, o público poderá participar de diversas atividades gratuitas, como pedais, palestras, rodas de conversa, oficinas, feiras e atrações culturais. Estarão presentes especialistas, ciclistas, ativistas, pesquisadores e gestores públicos, promovendo debates e trocas de experiências sobre cidades mais acessíveis, seguras e humanas.

Um dos destaques da programação é o Biciculturinha, espaço voltado ao público infantil, com brincadeiras e atividades educativas para estimular, desde cedo, o uso da bicicleta de forma segura e divertida. Outra atração aguardada é o Desafio UpHILL, com percurso de aproximadamente 2,5 km de distância e ganho de elevação de 260 metros.

Para encerrar o evento, no dia 7 será celebrado o Dia Mundial Sem Carro. A programação prevê um passeio ciclístico de cerca de 16 quilômetros, com largada às 9h30 no Reserva Cultural. O trajeto percorre pontos emblemáticos da cidade, como a orla da Boa Viagem, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), Praia de Icaraí, Estrada Fróes, São Francisco e Charitas, retornando ao ponto de partida. O percurso foi pensado para valorizar as paisagens da cidade e reforçar o uso da bicicleta como meio de transporte urbano.

O Niterói Bike Fest Bicicultura 2025 é uma realização da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (Acerj), da Bike Anjo Niterói e da União de Ciclistas do Brasil (UCB), com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

Serviço

Data: de 4 a 7 de setembro

Local: Reserva Cultural - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos

Programação completa e inscrições: https://bicicultura.org.br/