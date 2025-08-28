Niterói: Encontro na Secretaria de Ordem Pública (Seop) mostrou importância da união e da cultura da paz - Bruno Eduardo Alves

Niterói: Encontro na Secretaria de Ordem Pública (Seop) mostrou importância da união e da cultura da pazBruno Eduardo Alves

Publicado 28/08/2025 09:04

Niterói – Enquanto muitas cidades brasileiras ainda buscam respostas para enfrentar a criminalidade, Niterói mostra que há caminhos possíveis. Os resultados do Pacto Contra a Violência — com reduções históricas em crimes e um novo modelo de integração entre poder público, polícia e sociedade — foram apresentados nesta quarta-feira (27), em um encontro temático na Secretaria de Ordem Pública (Seop), no Barreto. O evento reuniu representantes das forças de segurança que atuam na cidade e mostrou os esforços da Prefeitura na implementação de uma política baseada na cultura da paz com ferramentas humanas e tecnológicas. Nesta quinta-feira (28), haverá uma plenária aberta a moradores da Região Oceânica.



“Quando o prefeito Rodrigo Neves assume a segurança pública como responsabilidade direta do município, mesmo sendo uma atribuição do estado, e cria o Cisp, amplia o efetivo da Guarda, traz o PROEIS e articula tudo por meio do Pacto Niterói Contra a Violência, ele mostra que segurança não se trata de forma isolada. O Pacto, inserido na Secretaria Executiva e integrado a todas as áreas da gestão, é o que garante os resultados consistentes e positivos que Niterói vem alcançando,” afirmou o secretário Executivo, Felipe Peixoto.



A série de plenárias e encontros tem como objetivo construir, de forma participativa, o novo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência, que abrangerá o período de 2025 a 2030. A meta é ouvir moradores e especialistas para definir diretrizes que consolidem avanços e enfrentem os novos desafios da segurança pública. A população também pode acompanhar e entender mais sobre importância do Pacto no site pactocontraaviolencia.niteroi.rj.gov.br.



“Niterói mostrou ao Brasil que segurança pública de qualidade se faz com integração, inteligência, tecnologia e prevenção. Não existe solução simples para um problema tão complexo como a violência. É fruto de muito trabalho, de ordenamento urbano, de investimentos e de parcerias. Essa é a base que nos permitiu alcançar resultados concretos e que vai guiar a construção do Pacto 2025-2030”, afirmou secretário de Ordem Pública e um dos coordenadores do Pacto, Gilson Chagas.



Em sete anos, a cidade alcançou reduções históricas em homicídios e roubos e agora prepara um novo ciclo do Pacto Contra a Violência, que será construído junto com a população. As plenárias serão organizadas por regiões: Norte, Sul, Centro, Região Oceânica e Pendotiba. Haverá reuniões temáticas sobre juventude, urbanismo social, tecnologia, policiamento e mediação de conflitos.



Os dados apresentados mostraram avanços expressivos em indicadores criminais desde a implantação do Pacto, como a redução de 67,86% nos homicídios, queda de 75,89% nos roubos de rua, diminuição de 84,68% nos roubos de veículos e redução de 84,65% nos roubos a comércios, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). O balanço reforçou a importância da integração entre município, forças policiais e sociedade civil na consolidação da política pública de segurança cidadã.



Criado em 2018, o Pacto já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos em projetos de prevenção, policiamento, justiça, convivência e ação territorial integrada. Mais de 50 mil jovens foram beneficiados com iniciativas como o Território da Juventude, o Niterói Jovem EcoSocial, o Programa Aprendiz Musical e o Espaço Nova Geração. Além disso, a cidade estruturou um sistema de monitoramento com 522 câmeras do Cisp, mais 120 câmeras inteligentes e portais de segurança que monitoram a cidade 24 horas. Fortalecida, a Guarda Municipal passou de 300 para 710 agentes.



A coordenadora executiva do Pacto, professora Maria das Graças Silva Raphael, lembrou que o processo de transformação só foi possível com a participação da sociedade e reforçou o convite para que a população esteja presente nas próximas plenárias.



“São momentos importantes de compartilhamento das políticas públicas implantadas nesses sete anos do Pacto, nos eixos de Policiamento, Convivência e Territórios, em destaque nas áreas de prevenção, com ênfase em tecnologia e educação, formação para o trabalho e a cidadania e na atenção especial à juventude. Seguiremos com audiências e encontros temáticos setoriais. A participação da sociedade é muito importante para que, até o final do ano, possamos montar o novo ciclo”, disse Maria das Graças Silva Raphael.



SERVIÇO:

