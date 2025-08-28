Niterói: após o pré-agendamento, será necessário comparecer pessoalmente ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na próxima segunda-feira - Luciana Carneiro

Niterói: após o pré-agendamento, será necessário comparecer pessoalmente ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na próxima segunda-feiraLuciana Carneiro

Publicado 28/08/2025 10:22

Niterói – A Prefeitura vai disponibilizar, a partir desta sexta-feira (29), pelo aplicativo Colab, 50 consultas veterinárias gratuitas destinadas a cães e gatos de beneficiários da Moeda Social Arariboia e de pessoas com renda comprovada de até três salários mínimos.

A iniciativa é resultado do convênio da Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), com o Hospital Veterinário da Universidade Federal Fluminense (UFF), para a realização de consultas e exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e radiografia. Desde fevereiro deste ano, mais de 250 animais da cidade já foram atendidos.

“Seguimos com o atendimento em parceria com o Hospital Veterinário, beneficiando aqueles que não têm condições de pagar por consultas e exames para seus animais. Todos os interessados que se enquadrem no perfil devem se inscrever e seguir as orientações, comparecendo no dia e horário marcados. Não percam essa oportunidade!”, afirmou o coordenador da CEDA, Marcelo Pereira.

Os tutores poderão fazer o pré-agendamento da consulta a partir das 10h desta sexta-feira (29), pelo aplicativo Colab ou pelo site: httP://niteroi.rj.gov/atendimentopets . Serão disponibilizadas 50 consultas.

Após o pré-agendamento, será necessário comparecer pessoalmente ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na próxima segunda-feira (1º), no horário marcado, para apresentar a documentação exigida e confirmar a consulta. Será necessário apresentar comprovante de residência em Niterói dos últimos três meses, carteira de identidade, CPF, cartão da Moeda Arariboia e contracheque ou carteira de trabalho que comprove renda de até três salários mínimos. Não é necessário levar o animal neste momento. O CCPAD fica na Travessa Luís de Matos, 105, no Fonseca.