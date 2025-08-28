Niterói: após o pré-agendamento, será necessário comparecer pessoalmente ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na próxima segunda-feiraLuciana Carneiro
Coordenadoria de Direitos dos Animais agenda consulta veterinária pelo Colab nesta sexta-feira
Parceria da Prefeitura de Niterói com o Hospital Veterinário da UFF já beneficiou mais de 250 animais
Paschoal Carlos Magno apresenta Os Fernandos no Jazz na Laje
Centro cultural que fica dentro do Campo de São Bento recebe os músicos em única apresentação
Prefeito de Niterói reforça cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público
Parceria é fundamental para os municípios em questões como ordem pública e meio ambiente
Prefeitura inicia atividades no Centro Integrado de Atendimento
Programa Recomeço aposta em uma nova perspectiva para o enfrentamento da situação de rua no município
Niterói apresenta resultados do Pacto Contra a Violência em plenária com forças de segurança
Encontro na Secretaria de Ordem Pública (Seop) mostrou importância da união e da cultura da paz
Prefeito e Ministro da Fazenda anunciam financiamento para o primeiro VLT de Niterói
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assina autorização para financiamento em encontro com o prefeito Rodrigo Neves
