Niterói: O duo Os Fernandos, formado pelo grande músico Fernando Caneca e seu talentoso filho Canequinha - Divulgação

Publicado 28/08/2025 09:26

Niterói - O duo de violões 'Os Fernandos' faz única apresentação gratuita no projeto Jazz na Lage, que ocorre no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - aquele, com paredes de de vidro, dentro do Campo de São Bento. Quem quiser conferir é só chegar hoje, sexta-feira (28), às 18 horas.

O duo é formado por Fernando Caneca e seu filho Canequinha. No show, o público testemunha a força da intimidade entre os dois, que transborda em música no palco. São duas gerações que interagem musicalmente em um repertório formado pela trilha sonora de suas vidas.



Sambas, choros, clássicos da MPB e da música internacional, algumas autorais e versões surpreendentes para sucessos midiáticos mais recentes são os motivos para pai e filho buscarem o divertimento quando se entregam ao momento de fazerem música juntos.



"Eles me emocionam em vídeo, ao vivo então... Só desejo que vocês possam ter essa experiência um dia. Vida longa aos Fernandos!", disse a fã Paula Cavedagne.



SERVIÇO:



Jazz na Laje: 'Os Fernandos'



Data: Quinta-feira, 28 de agosto de 2025



Horário: 18h



Classificação indicativa: Livre



Entrada Gratuita



Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Varanda



End: Campo de São Bento - Entrada pela rua Lopes Trovão