Niterói: O duo Os Fernandos, formado pelo grande músico Fernando Caneca e seu talentoso filho CanequinhaDivulgação
Sambas, choros, clássicos da MPB e da música internacional, algumas autorais e versões surpreendentes para sucessos midiáticos mais recentes são os motivos para pai e filho buscarem o divertimento quando se entregam ao momento de fazerem música juntos.
"Eles me emocionam em vídeo, ao vivo então... Só desejo que vocês possam ter essa experiência um dia. Vida longa aos Fernandos!", disse a fã Paula Cavedagne.
SERVIÇO:
Jazz na Laje: 'Os Fernandos'
Data: Quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Horário: 18h
Classificação indicativa: Livre
Entrada Gratuita
Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Varanda
End: Campo de São Bento - Entrada pela rua Lopes Trovão
