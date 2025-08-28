Niterói: espetáculo será encenado no Solar do Jambeiro - Divulgação

Niterói: espetáculo será encenado no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 28/08/2025 10:28

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e a MC Produções Artísticas, tem o prazer de anunciar o lançamento do projeto cultural "Os Canastrões Também Vão Pro Céu", projeto contemplado pelo Chamada Pública Edital Teatro & Circo 02/2024, que vai acontecer nos dias 05, 12 e 19 de setembro, no Solar do Jambeiro.



Um projeto que visa homenagear os tradicionais artistas populares e resgatar o espírito e a estética do teatro circense: o melodrama de picadeiro. A proposta se apresenta como um entretenimento sócio cultural, tendo como base o tradicional teatro apresentado em circos; encenações realizadas com simplicidade e sinceridade, sem parafernálias tecnológicas, que atraiam multidões. Eram encenadas com poucos recursos de produção, mas conquistavam o público com sua relação, numa celebração coletiva: do riso ao prazer.

O texto original é encenado, onde a plateia se diverte identificando arquétipos comuns de uma sociedade contemporâneo. Pautas pertinentes aos nossos dias são pontuadas, a partir de uma crítica social por um teatro genuinamente brasileiro. Em 70min de encenação, dois atores representam diversos personagens que atravessam a história do romance de Deolinda Amarantes e Walmir Valadares, proibidos pela megera mãe da doce Deolinda, a Sra. Lisbânia Amarantes; entregando para o público, a experiência como um entretenimento cômico no estilo farsesco, com tons de novela mexicana; seguindo a linguagem do “teatro que não dá certo”, cheio de improvisos e truques de cenas.

As apresentações disponibilizarão acessibilidade física e de conteúdo, com intérprete de libras (em todas as apresentações: 05, 12 e 19 de setembro) e audiodescrição (apenas no dia 19 de setembro) tornando o projeto inclusivo, contribuindo para o desenvolvimento da rede produtiva das artes e de seus agentes. A entrada é franca e os ingressos poderão ser retirados gratuitamente no Sympla – sujeito a lotação do espaço.



Este espetáculo foi selecionado na chamada pública para teatro e circo, SMC 02/2024 da Prefeitura Municipal de Niterói, através da Secretaria das Culturas.



FICHA TÉCNICA



Texto original e direção cênica de MARCELLO CARIDADE

elenco ANA BEATRIZ DE PAULA e WANDERSON BERNARDO

iluminação e operador de luz de RAPHAEL CESAR GRAMPOLA

figurinos e acessórios de CAMILLA SWAN

cenário e adereços de RAFAEL FIUZZA

trilha sonora de MARCELLO CARIDADE

participação afetiva como Deus (OFF) de PEDRO LOPES

operador de áudio de MAÍRA PORTO

fotos de BIANCA OLIVEIRA

programação visual de MC Produções Artísticas

assessoria de imprensa de GRAÇA PORTO

divulgação MC Produções Artísticas

assistência de produção de CAMILA SWAN e RAFAEL FIUZZA

produção executiva de MAÍRA PORTO (Porto Produção Cultural)

direção de produção de MARCELLO CARIDADE (MC Produções Artísticas)



SERVIÇO

