Niterói: Em relação ao planejamento a longo prazo, prefeito anunciou que, em novembro, será lançado o Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos 2050Divulgação

Publicado 15/10/2025 08:54

Niterói – A Prefeitura promoveu, nesta terça-feira (14), o 8º Encontro de Gestores, reunindo o prefeito Rodrigo Neves, secretários, presidentes e coordenadores da administração municipal. O objetivo do encontro foi monitorar, alinhar e acelerar a execução de projetos e políticas públicas previstas no Plano de Metas Anual.

Entre os projetos apresentados, um dos destaques foi o Programa Recomeço, lançado com a inauguração, em agosto, do Complexo Integrado de Atendimento à População em Situação de Rua, que oferece serviços de assistência social, saúde, habitação, educação e geração de renda para pessoas em situação de rua.

Durante o encontro, o prefeito Rodrigo Neves afirmou que, em novembro, será lançado o Planejamento Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ), que vai estabelecer as diretrizes da cidade até 2050.

“Estamos trabalhando em ritmo acelerado desde janeiro. São muitas entregas desde o início do governo. Estamos avançando nas metas deste ano e também pensando nas ações de médio e longo prazo. Em novembro, vamos lançar o Niterói Que Queremos (NQQ) 2050, nosso planejamento de longo prazo. No lançamento do NQQ, vamos apresentar projetos estruturantes para a cidade. Com o novo NQQ, o objetivo será fazer de Niterói a melhor cidade do país para viver, prosperar e ser feliz”, destacou Rodrigo Neves.

No Plano de Metas deste ano, além das ações voltadas à população em situação de rua, o município avançou nas políticas de inclusão e empoderamento feminino. Por meio do programa Niterói Por Elas, foram realizados cursos de capacitação digital para mulheres em situação de vulnerabilidade social, nas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) da Engenhoca e do Viradouro. Ainda no âmbito do programa, a Secretaria Municipal de Fazenda desenvolveu o projeto “Fazendo por Elas”, destinado à capacitação técnica e à orientação fiscal de mulheres empreendedoras, reforçando o compromisso da Prefeitura com a inclusão produtiva e a equidade de gênero.

A Prefeitura de Niterói também celebrou parcerias com o Governo Federal para fortalecer a gestão municipal e ampliar a cidadania. Entre as ações, destacam-se a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a regularização fundiária da Comunidade da Ciclovia, na Região Oceânica, beneficiando cerca de 1.277 famílias com títulos de propriedade. Houve ainda a adesão ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), que permitirá a implementação de iniciativas federais e o compartilhamento de boas práticas.

“Estamos entrando na reta final desse primeiro ano de gestão e com todo o foco para redobrar os esforços e cumprir as metas estabelecidas no nosso plano de trabalho. Temos o compromisso de avançar com entregas que façam a diferença na vida da população”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto.

Seguindo o compromisso com a eficiência, outro destaque foi a Certificação Institucional e de Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS), que eleva os padrões de governança, controle interno e transparência do RPPS de Niterói, fortalecendo a qualidade e a credibilidade da administração previdenciária municipal.

Também foi realizada a 2ª Conferência Municipal de Direitos Humanos, com o objetivo de fortalecer a democracia e ampliar a garantia de direitos. O encontro serviu ainda como etapa municipal preparatória para a Conferência Nacional, que acontecerá em dezembro, em Brasília.