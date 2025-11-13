Niterói: Homenagem à Clara Nunes na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Niterói: Homenagem à Clara Nunes na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 13/11/2025 13:49

Niterói - Na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, às 20h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe em seu palco o projeto "Samba às Claras", uma homenagem à Clara Nunes, comandada pelas cantoras Janaina Bessa, Vitória Bessa, Michele Andrade e Victoria Coutinho. O espetáculo conta também com a participação de Geisi Nara dos Santos, dançarina e atriz, que faz com que a apresentação tenha um contexto visual muito mais envolvente.

O show, que traz no repertório canções que consagraram a artista Clara Nunes como recordista de vendas de discos no período de 1960 a 1983, conta com texto narrado e áudios retirados de entrevistas, tornando o espetáculo ainda mais emocionante.

Não só cantar a história da vida, mas também o processo de reconhecimento com as raízes negras e das "três raças", como dito um em dos álbuns mais vendidos por ela, tornou-se o foco desse projeto. A mudança de cenário musical, do bolero para o samba, promoveu para Clara uma intimidade maior com sua ancestralidade e intimidade com o sagrado, trazendo aos ouvintes da sua interpretação voz ao seu dia-a-dia, cor para sua auto imagem e esperança de igualdade social.

O grupo "Samba da Mulher" foi criando em 2017 pela cantora e produtora Janaina Bessa, com o propósito de unir mulheres instrumentistas da cidade serrana que já fossem musicistas ou tivessem interesse de mostrar e incentivar a outras mulheres o interesse pelos instrumentos musicais por intermédio do samba de Raiz.

Com 3 álbuns gravados para o youtube com o projeto "O Samba tá na...", dois especiais e participações em projetos dedicados a cantores como Zé keti, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e agora Clara Nunes o grupo mostra um vasto conhecimento na cultura musical, do samba, do Brasil e da Mulher.

O grupo será acompanhado por uma banda formada por Leandro Junnhyor (violão e guitarra), Gabriel Moreira (flauta), Fernando Morais (baixo) e Deivid Preceito (percussão). Janaína Bessa, cantora profissional desde 2007 e multi instrumentista, deu início a carreira cantando com seu irmão Rubinho Bessa com a Banda "Nó da Madeira". Em seguida, iniciou os seus estudos de música clássica (técnica e teoria musical) pela escola de música da UCP, onde foi coralista por 7 anos. Vitória Bessa é percussionista e pandeirista, com participação em coral pela regência do maestro Paulo Afonso. Desenvolvido com o tempo a paixão pela música popular brasileira e pelo Samba, apresentação assim feita pelos irmãos (Janaína e Rubinho) que já trabalhavam na área.

Michele Andrade é percussionista. Autodidata, aprendeu com 7 anos a tocar repique, tantan e pandeiro. Quando adolescente fez parte de uma bateria de escola de samba local, porém, ficou por um tempo afastada da música e por um acaso ocorrido na Cidade de Maricá, conheceu as meninas do Grupo e hoje também faz parte da banda Samba da Mulher. Niteroiense, Victoria Coutinho aprendeu a tocar com 16 anos. Muito curiosa, treina um pouco de cada instrumento, mas tem como especialidade o tantan. Sempre muito alegre e participante assídua das rodas de samba e pagode da cidade por influência da família, destacou-se pelo repertório jovem e atualizado, até começar a sentir vontade de tocar também.



Serviço



O Samba às Claras

Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Horários: 20h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 90min

Ingresso: R$ 40 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

