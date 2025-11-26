Niterói: PUD Santa Bárbara será inaugurada em breve - Leonardo Simplício

Publicado 26/11/2025 05:11

Niterói - A Prefeitura de Niterói abre, nesta quarta-feira (26), as inscrições para os cursos e oficinas da Plataforma Urbana Digital (PUD) Santa Bárbara, que será inaugurada nos próximos dias. As inscrições devem ser feitas pelo site https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br

O equipamento é administrado pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e gerido pela Oficina do Parque — organização da sociedade civil com mais de 20 anos de atuação no fortalecimento humano e comunitário. A nova grade tem foco em inclusão, profissionalização e desenvolvimento de talentos locais, contemplando todas as faixas etárias, de crianças a adultos.



A programação inclui formações em Audiovisual e Fotografia, como Introdução à Produção Audiovisual Comunitária, Edição de Vídeo com CapCut e oficinas de fotografia; em Programação, Games e Criação Digital, como Criação de Jogos com Scratch e a oficina temática Noel Gamer; em Marketing e Empreendedorismo, com o curso Marketing Digital para Pequenos Negócios; além da área de Letramento Digital e Participação Cidadã, com o curso Letramento Digital para a Cidadania. A oferta contempla ainda oficinas rápidas de três horas, incluindo Noel Gamer, Fotografia com Celular, Produção de Fotos e Vídeos para Social Media, Fotografia de Produto com Celular e Fotografia de Natal.



Sobre a PUD Santa Bárbara - O novo espaço da Prefeitura de Niterói reúne tecnologia de ponta, ambientes de convivência e salas de formação distribuídos em dois andares, com área de estudos, copa, banheiros, espaço multiúso coberto e infraestrutura completa com climatização, elevador, sistema de prevenção de incêndio e placas solares. A unidade conta ainda com um moderno Espaço E-Sports, equipado com computadores gamers e consoles, além de áreas interativas com wi-fi, totens de autoatendimento, tablets e uma Gruta de Realidade Virtual voltada especialmente para as crianças.



Com uma programação que integra tecnologia, criatividade e educação digital, a PUD Santa Bárbara reforça seu compromisso em democratizar o acesso à inovação e ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para toda a comunidade.