Nova linha Maricá-Nova Friburgo será operada pela Viação 1001 - Divulgação

Nova linha Maricá-Nova Friburgo será operada pela Viação 1001Divulgação

Publicado 04/07/2023 17:13

Na edição desta terça-feira, 04/07, do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO-RJ, autorizou a criação da linha intermunicipal Maricá x Nova Friburgo “AC”, em caráter experimental e precário, até a realização da indispensável licitação.

A nova linha será operada pela Auto Viação 1001 com horários às sextas e domingos partindo de Maricá s 07h e de Nova Friburgo às 17h com um ônibus rodoviário com ar condicionado. A tarifa custará R$ 52,85.

Os serviços foram planejados pelo Detro-RJ a pedido da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, liderada pelo Secretário Washington Reis, e da Secretaria de Transporte de Maricá, a fim de melhor atender a população, tendo em vista o crescimento demográfico do município e o consequente aumento dos usuários do transporte rodoviário. Segundo Reis, os ônibus desta linha deverão contar com coletivos movidos a gás natural veicular (GNV).



Itinerário:

Sentido Nova Friburgo:

Terminal Rodoviário de Maricá, Rodovia RJ-114, Rodovia RJ-116, Terminal Rodoviário de Cachoeiras de Macacú, Rodovia RJ-116, Avenida Manoel Carneiro de Menezes, Terminal Rodoviário Sul de Nova Friburgo, Rua Álvares de Azevedo, Avenida Emil Cleff, Avenida Comandante Bitencourt, Rua José Ruiz Bolea, Avenida Euterpe Friburguense, Avenida Engenheiro Hans Geiser, Avenida Governador Roberto Silveira, Rua Atalaia, Rua Benjamin Constant e Terminal Rodoviário Norte de Nova Friburgo.



Sentido Maricá:

Terminal Rodoviário Norte de Nova Friburgo, Rua Benjamin Constant, Rua Atalaia, Avenida Governador Roberto Silveira, Avenida Engenheiro Hans Geiser, Avenida Euterpe Friburguense, Rua José Ruiz Bolea, Avenida Comandante Bitencourt, Avenida Emil Cleff, Rua Álvares de Azevedo, Terminal Rodoviário Sul de Nova Friburgo, Avenida Manoel Carneiro de Menezes, Rodovia RJ-116, Terminal Rodoviário de Cachoeiras de Macacú, Rodovia RJ-116, Rodovia RJ-114 e Terminal Rodoviário de Maricá.