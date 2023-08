A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em delegacias e órgãos especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. O Ligue 180, central de atendimento à mulher, funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. - Divulgação TRE

Publicado 07/08/2023 12:23

Com objetivo de dar visibilidade ao tema da do enfrentamento à violência contra a mulher, nos próximos dias 7 e 15, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude e do Centro de Referência da Mulher (CREM) realizará para ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e como auxiliar as mulheres que sofrem estes tipos de abusos.



No dia 07/08, das 10h às 16h, o Centro de Referência da Mulher estará com sua equipe, em frente à antiga Rodoviária Leopoldina, distribuindo material para conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. No dia 15/08, das 14 às 16h, haverá uma roda de conversa no CREM (antiga rodoviária Leopoldina), com a presença da Dra. Paula Loureiro, delegada da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) de Nova Friburgo.



O Agosto Lilás é uma campanha de âmbito nacional, criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº11.340/2006), quando surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil, alertando a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra as mulheres, incentivando as denúncias de agressões, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, entre outras.

A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em delegacias e órgãos especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. O Ligue 180, central de atendimento à mulher, funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. O canal recebe as denúncias e esclarece dúvidas sobre os diferentes tipos de violência aos quais as mulheres estão sujeitas.