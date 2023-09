Operação no bairro de Jardinlândia - Divulgação 11BPM

Policiais da 151ª DP (Civil) e do 11º BPM (Militar), com apoio do Ministério Público, realizaram grande operação na última sexta-feira (22) contra uma empresa que estava se instalando no bairro do Jardinlândia, em Conselheiro Paulino, para fornecimento de sinal de internet.

A ação foi uma resposta rápida dos órgãos de segurança de Nova Friburgo para evitar a proliferação da gatonet, que tem se expandido no Grande Rio pela força de milicianos.

Com o apoio da Energisa, concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, os policiais arrancaram cabos e também chegaram à central de distribuição de sinal, onde recolheram os equipamentos.

Segundo a polícia, a empresa em questão havia se instalado no Jardinlândia e adjacências há uns 15 dias.

Os cabos de outros provedores teriam sido cortados e os moradores estariam sendo coagidos a utilizar apenas os serviços da referida empresa.

Um instalador de cabos foi detido, assim como o proprietário do imóvel onde estava instalada a central. O lugar estava alugado. Os dois prestaram depoimentos na 151ª DP e foram liberados.