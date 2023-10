Número expressivo de acidentes em Nova Friburgo no fim de semana - Reprodução Redes Sociais

Número expressivo de acidentes em Nova Friburgo no fim de semanaReprodução Redes Sociais

Publicado 10/10/2023 10:49

O Corpo de Bombeiros registrou 24 ocorrências no último fim de semana em Nova Friburgo, a maioria de acidentes de trânsito.

No sábado (7), dois acidentes foram registrados. Em um deles, um motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um canteiro em um posto de combustível, no Centro. O impacto da batida derrubou a placa de um estabelecimento que fica dentro do posto. Mais tarde, à noite, um condutor perdeu o controle da direção na Avenida Presidente Costa e Silva e colidiu contra um poste, derrubando o semáforo e deixando o trânsito em meia pista até a manhã desta segunda (9).



Apesar do trecho mencionado fazer parte do eixo urbano da RJ-116, o semáforo danificado foi consertado Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), pela urgência de devolver segurança aos motoristas.



Já no domingo (8), dois carros se envolveram em um acidente na Chácara do Paraíso. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Municipal Raul Sertã, informou o Corpo de Bombeiros.