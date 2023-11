Gatos e cães podem receber antirrábica a partir dos três meses - Edu Kapps / SMS-Rio

Publicado 16/11/2023 09:19

No próximo sábado (18), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, realizará mais uma etapa da vacinação contra a raiva animal em Nova Friburgo. A campanha acontece das 9 às 16 horas em mais sete bairros da cidade.

A vacina será aplicada na Creche Adahil da Cruz, em Nova Suíça, Usina de Asfalto, no Alto da Chácara do Paraíso, E.M. Claudir Antonio de Lima, no Catarcione, na Estratégia de Saúde da Família de Varginha, E.M. Dante Magliano, na Ponte da Saudade, Unidade Básica de Saúde do Cordoeira e na Quadra da Escola de Samba Unidos da Saudade, na Ypú.

Os tutores devem ter um documento oficial com foto e, se possível, a carteirinha vacinal do bichinho. Já aqueles que quiserem buscar o imunizante para aplicar em domicílio devem ter um isopor com gelo.