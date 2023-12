Com investigação técnica da 151ª DP e do MP, PM prende acusado de ser o maior furtador de comércio de Nova Friburgo - Reprodução Redes Sociais

Publicado 05/12/2023 10:40

Um homem considerado pela polícia como o maior furtador de estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo, com 61 anotações criminais e sete condenações na justiça, foi capturado por agentes do 11º Batalhão da Polícia Militar no último final de semana. A prisão teve a participação da 151ª Delegacia de Polícia Civil e do Ministério Público, que fizeram o trabalho técnico de investigação que culminou com a expedição de três mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo. Outros seis pedidos de prisão contra o acusado estão sendo avaliados pelo Poder Judiciário.