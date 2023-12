Uma das infrações mais frequentes é direção de motocicletas sem licenciamento - Divulgação

Publicado 18/12/2023 16:19

A quarta operação conjunta da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, com a Polícia Militar, realizada sexta-feira (15) culminou com 28 motocicletas apreendidas e mais dois carros particulares. O resumo foi divulgado pelo governo municipal no final de semana.

Nas três operações semelhantes realizadas este mês, 67 veículos foram apreendidos. A maioria deles foram motocicletas, por condução sem licenciamento.

O governo municipal informou recentemente que as blitzes de trânsito, em parceria com a polícia, continuarão sendo frequentes em Nova Friburgo. Dias, locais e horários, claro, não serão divulgados com antecedência.