De acordo com o MPRJ, ex-vereador teria sido responsável por desvido de aproximadamente R$ 79 mil, nos valores corrigidos - Câmara Municipal de Nova Friburgo

Publicado 11/12/2023 08:25

O ex-vereador de Nova Friburgo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de peculato, quando um servidor público desvia ou se apropria de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel público ou particular de que tem posse devido a seu cargo, para benefício próprio ou de terceiros.

Segundo a denúncia, feita no dia 27/11, nos anos de 2008, 2010 e 2011, Jorge Luiz, na época servidor público, "desviou, em proveito próprio, R$ 35.991,63". Se corrigido, esse valor passa para R$ 78.959,35 - quantia que o MPRJ requer que a Justiça determine que o réu devolva aos cofres públicos.

Segundo o Ministério Público, Jorge Luiz nomeou Carlos Henrique dos Santos para exercer cargos públicos na Câmara Municipal de Nova Friburgo, ao longo do ano de 2008, e na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, no período de abril de 2010 a dezembro de 2011, respectivamente nas funções de assessor parlamentar de seu gabinete e gerente da Autarquia Municipal de Águas e Esgoto. Acontece que Carlos Henrique, desde o ano de 2003, era funcionário do Posto de Gasolina Irmãos Thurler, de propriedade da família da esposa de Jorge Luiz, mas nunca compareceu às repartições públicas para trabalhar, já que trabalhava no Posto de Gasolina de segunda a sábado, das 08h às 17h/18h. Apesar disso, seu salário como servidor era garantido mensalmente, através de depósitos em conta bancária.

Ao site Ecoserrano, o político denunciado revelou que o nomeado por ele “realmente trabalhou no posto de combustível em questão, mas também, foi seu assessor parlamentar e atuou na prefeitura de Nova Friburgo, em jornada dupla de trabalho”.