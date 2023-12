Prontuários de pacientes com fezes de pombo - reprodução redes sociais

Publicado 05/12/2023 11:11

Um vídeo gravado no Hospital Municipal Raul Sertã que vem viralizando nas redes sociais mostra as condições insalubres de um dos espaços da unidade de saúde pública. Pela gravação, é posssível ver lixo jogado no chão e muitas fezes de pombo acumuladas em um setor próximo à Ortopedia.

Para apurar a denúncia, na tarde desta segunda-feira (4), os Vereadores Maicon Queiroz, Priscilla Pitta, Marcinho Alves e José Roberto estiveram na unidade de saúde e comprovaram a infestação de pombos, que põe em risco a vida de pacientes e funcionários. Os parlamentares também constataram outros problemas, como mofo, leitos enferrujados e banheiros danificados.

"Enquanto a ilusão natalina de milhões das ruas encanta momentaneamente, a saúde agoniza e as prioridades da população são esquecidas. Um absurdo o que estamos vendo, vamos continuar fiscalizando e cobrando para que haja solução. Isso não pode continuar", comentou Maicon Queiroz em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde à imprensa, no local retratado não há circulação de pacientes e nem de serviço e seria uma medida temporária para guardar o lixo daquele andar, que é descartado logo em seguida. Ainda segundo a SMS, a direção do hospital já determinou a recolocação das telas de proteção para restringir o acesso de pombos ao local.

