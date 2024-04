Prefeito Johnny Maycon anuncia três novos secretários - Divulgação

Prefeito Johnny Maycon anuncia três novos secretáriosDivulgação

Publicado 10/04/2024 15:22

O prefeito Johnny Maycon anunciou nesta quarta-feira (10), mudanças em três pastas do governo: Esporte, Meio Ambiente e Casa Civil. As trocas acontecem em função do afastamento obrigatório dos políticos que vão disputar uma vaga no poder legislativo nas eleições de outubro, cumprindo a legislação eleitoral.

No Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, sai Andrea Duque Estrada para a entrada de Dalmi de Almeida Mendonça. Como subsecretário na área de Regularização Urbana e Rural, foi nomeado Tiago Silva Sanches. Já a Secretaria de Esportes e Lazer passa a ser liderada por Juliano Oliveira no lugar de João Victor de Carvalho. O Secretário de Governo Rodrigo Ascoly passa a responder também pela Secretaria da Casa Civil, antes ocupada por Pierre Moraes.

Também foi exonerada da Subprefeitura de Conselheiro Paulino Patrícia Felippe de Souza, que ainda não tem substituto nomeado.

As nomeações têm efeitos administrativos a partir de 09 de abril de 2024.