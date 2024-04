Prefeitura gastará cerca de R$ 1 milhão com shows da Festa da Cerveja e cerca de R$ 500 mil com apresentações do evento da Reforma Protestante - Reprodução Redes Sociais

Prefeitura gastará cerca de R$ 1 milhão com shows da Festa da Cerveja e cerca de R$ 500 mil com apresentações do evento da Reforma ProtestanteReprodução Redes Sociais

Publicado 05/04/2024 08:30

Em discurso na Câmara Municipal de Nova Friburgo na última terça-feira (2), o vereador Maicon Queiroz questionou os valores a serem pagos pela Prefeitura de Nova Friburgo pelos shows que acontecerão na cidade durante as festas da Cerveja e da Reforma Protestante, programados para maio.

Para a Festa da Cerveja, o valor a ser gasto com as artistas deve ultrapassar R$ 1 milhão. Já para o evento da Reforma Protestante, os pagamentos estimados chegam a R$ 500 mil.

O vereador destacou que alguns valores estão bem acima da média do que os artistas costumam cobrar pelas apresentações, como o show do cantor Ferrugem, que custará aos cofres públicos R$ 270 mil, enquanto a média do valor cobrado pelo artista é de R$ 200 mil.

“Fique de olho, população. Além do showmício e do ôba ôba, tem algo por trás. Isso está me cheirando a dinheiro para eleição”, disse o vereador.

Festa da Cerveja – Praça do Suspiro

Nando Reis – 10 de maio: A Prefeitura ainda não divulgou os valores / R$ 190 mil (média do cachê)

Benito Di Paula – 11 de maio: A Prefeitura ainda não divulgou os valores / cerca de R$ 60 mil (média do cachê)

Banda Falamansa – 12 de maio: R$ 210 mil (Prefeitura de Nova Friburgo) / R$ 125 (média do cachê)

Marcos & Belutti – 24 de maio: A Prefeitura ainda não divulgou os valores / R$ 250 mil (média do cachê)

Banda Maneva – 25 de maio: R$ 140 mil (Prefeitura de Nova Friburgo) / R$ 120 mil (média do cachê)

Ferrugem – 26 de maio: R$ 270 mil (Prefeitura de Nova Friburgo) / R$ 200 mil (média do cachê)



Festa da Reforma Protestante

Theo Rubia (03-05): R$ 120 mil (Prefeitura de Nova Friburgo) / R$ 120 mil (média do cachê)

Banda Morada (04-05): R$ 135 mil (Prefeitura de Nova Friburgo) / Não foi possível obter a informação da média do cachê

Fernandinho (05-05): R$ 155 mil (Prefeitura de Nova Friburgo)/ Entre R$ 140 e R$ 150 mil (média do cachê)