Quedas de árvores e alagamentos deixaram trânsito confuso em Nova Friburgo - Reprodução redes sociais

Publicado 27/03/2024 12:34

As forte chuvas da tarde desta terça-feira (26) na Região Serrana voltaram a causar transtornos em Nova Friburgo. Na rodovia RJ-150 (Nova Friburgo-São José do Ribeirão), o tráfego das duas vias foi interrompido próximo ao Hospital Unimed, na Chácara do Paraíso, devido a queda de uma árvore. O trânsito precisou ser desviado pelo bairro Catarcione. Na mesma via, houve ponto de alagamento no trecho atrás da Fábrica Haga.

Outra rodovia interditada foi a RJ-142 (Serramar), na altura do Km 12, no trecho que liga os distritos de Mury a Lumiar. Já na RJ-130, um ponto de alagamento complicou o trânsito na descida do Hospital São Lucas.

No interior, onde os estragos são grandes nas estradas vicinais, moradores de Macaé de Cima relataram, na manhã desta quarta-feira (27), queda de duas barreiras que prejudicam o acesso à localidade.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil reforçou o alerta em suas redes sociais de possibilidade de chuva moderada a forte.