Mosquito transmissor da dengue: estado vive epidemia da doençaDivulgação / SES

Publicado 18/03/2024 14:23

De acordo com o mais recente boletim emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo, na terça-feira (12), o município tem 591 casos confirmados de dengue. Os dados são do Sinan/net (base local) e estão sujeitos à revisão.

A morte de um homem de 60 anos no Hospital São Lucas foi considerada suspeita e está em investigação pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para confirmação de que foi decorrente de dengue hemorrágica.



A dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, uma em cada 20 pessoas que contraem a doença podem desenvolver sintomas graves. Quando não identificada rapidamente e tratada, pode levar ao óbito.



Epidemia nacional

Em todo o país, já foram registrados 1.585.385 casos prováveis da doença, 450 mortes confirmadas e 849 em investigação. Os indicadores apontam que, entre o número total de infecções, 13.112 são casos graves, com sinais de alarme. Além disso, revela que a doença se apresenta com incidência de 780,7 pessoas por 100 mil habitantes.

Entre os estados, Minas Gerais lidera em número de casos com 513.418 pacientes com a doença confirmada, 71 mortes e 324 casos em investigação. Na sequência, estão São Paulo com 292.386 ocorrências, Paraná com 152.648, o Distrito Federal com 138.543, e o Rio de Janeiro, que apresentou 121.464 casos.