Droga apreendida apresentada na 151º DP - Divulgação

Droga apreendida apresentada na 151º DPDivulgação

Publicado 11/03/2024 16:02

Agentes da Polícia Militar do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo apreenderam 2.864 papelotes de cocaína durante uma operação realizada na manhã de sabado (9). A ação foi realizada pela equipe de inteligência da PM na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, distrito de Conselheiro Paulino.

A ocorrência foi apresentada na 151ª Delegacia Legal, no entanto não há informações de idenficação de suspeitos.