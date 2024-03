Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 05/03/2024 12:32

Um homem de 21 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (4), por ser suspeito de agredir a ex-mulher a pauladas, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele também teria dado golpes na cabeça da vítima com um capacete, a deixando desacordada. Ele responde por tentativa de feminicídio.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, na Rua Francisco Nicolau, no bairro Olaria. Ele era considerado foragido desde a sexta-feira passada (1º), quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima foi até a Deam, no dia 25 de fevereiro, dizendo que acordou com a filha a chamando após a mulher contar que o seu ex-companheiro estava dentro de casa quebrando os móveis. Ao sair para ver o que estava acontecendo, a mãe viu o suspeito agredindo a filha com diversos golpes de pauladas na cabeça.

A vítima ficou machucada e chegou a desmaiar com as lesões sofridas. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã, ainda em Nova Friburgo. Após receber alta, a mulher foi até a delegacia e prestou depoimento sobre a agressão. Segundo ela, o ex-companheiro invadiu a casa, a jogou na cama e lhe deu golpes de capacete na cabeça. A mulher desmaiou, mas depois conseguiu fugir para a casa da mãe junto com a filha.

Em seguida, na tentativa de acalmar o homem, a vítima, em companhia da mãe, saiu de casa. Contudo, o suspeito estava com um pedaço de madeira na mão e deu dois golpes na cabeça da ex, fazendo a desmaiar na hora, só recobrando a consciência no hospital.



De acordo com a vítima, ela só não morreu porque uma vizinha a socorreu e a levou até a unidade de saúde. Para ela, a motivação do crime seria ciúme.

O homem não resistiu à prisão e foi encaminhado para um presídio. Segundo a Deam, ele tem apenas uma passagem pela polícia: quando era menor, foi autuado por tráfico de drogas.