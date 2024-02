Programa Jovem Aprendiz é destinado a jovens entre 16 e 21 anos - Divulgação

Publicado 27/02/2024 08:02

A concessionária Águas de Nova Friburgo, empresa do Grupo Águas do Brasil, está com inscrições abertas, de 26 de fevereiro até o dia 1º de março, para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2024. O programa tem como objetivo capacitar estudantes, facilitando a entrada no mercado de trabalho, e ocorre em parceria com instituições formadoras (CIEE ou rede Cidadã) por meio de cursos profissionalizantes.