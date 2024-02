Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Publicado 20/02/2024 11:59

O Estado do Rio de Janeiro já registrou 17.544 casos de dengue apenas no mês de janeiro deste ano. O número é 12 vezes maior que o registrado em janeiro do ano passado (1.441). As regiões Serrana e Metropolitana I são as que mais apresentam excesso de casos, isto é, quantas vezes o número de casos registrados excede o limite máximo previsto (16,28 vezes e 13,07 vezes, respectivamente), conforme o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ).

Em Nova Friburgo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até esta segunda-feira (19), foram registradas 180 notificações de casos de dengue (153 em janeiro e 27 em fevereiro), números que podem sofrer alterações após análises laboratoriais.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou na última semana, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município, a Portaria Nº 188, que constitui a formação do Comitê Municipal de Mobilização Social Contra o Aedes aegypti, cujo objetivo é articular ações que envolvam toda cidade no controle do vetor. Esse grupo é presidido pelo secretário municipal de Saúde, Gabriel Wenderroschy, e formado por representantes das secretarias municipais de Saúde (e Subsecretaria de Vigilância em Saúde), Gabinete, Governo, Defesa Civil, Serviços Públicos e Obras. Uma das principais atribuições dessa iniciativa é fomentar o desenvolvimento de ações educativas para a mudança de comportamento e a adoção de práticas para a manutenção de um ambiente domiciliar preservado da infestação por Aedes aegypti.

A Prefeitura convoca a população para se unir no combate à dengue. Pedidos de vistoria ou denúncias de possíveis focos do mosquito na sede da Vigilância Ambiental em Saúde, localizada na rua Augusto Cardoso, 62, Centro, ou através do telefone (22) 2543-6293.