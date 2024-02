Maior quantidade de irregularidades encontrada foi relativa à acessibilidade de coletivo - Divulgação Detro-RJ

Publicado 16/02/2024 12:18

Mais de 190 ônibus intermunicipais foram fiscalizados pelo Departamento de Transporte Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) durante a Operação Carnaval promovida pelo órgão. A operação teve como objetivo garantir mais segurança aos passageiros das linhas intermunicipais. Maior quantidade de irregularidades encontrada foi relativa à acessibilidade de coletivos; um veículo particular também foi removido por transporte ilegal.

Somente no primeiro dia de fiscalizações em diversas rodoviárias da Região Metropolitana e do interior, 11 coletivos foram flagrados com irregularidades, sendo autuados e recolhidos às garagens das empresas de transporte. Os fiscais do Detro percorreram 12 terminais rodoviários do estado e emitiram oito multas por descumprimento de normas de acessibilidade, duas por transporte sem autorização e uma por uso de certificado de tráfego vencido ou rasurado. Um veículo particular que realizava transporte ilegal nas redondezas da rodoviária Novo Rio também foi apreendido.



Além do Terminal Norte de Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, os fiscais do Detro estiveram também nas rodoviárias Novo Rio; Roberto Silveira, em Niterói; Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda; Comendador Geraldo Osório, em Barra Mansa; Alexis Novelino, em Cabo Frio; Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes; Papa João Paulo II, em Itaperuna; Leonel Brizola, em Petrópolis, e nas rodoviárias de Macaé, Angra dos Reis e Nova Iguaçu, além dos acessos ao Pão de Açúcar e ao aeroporto Santos Dumont, ambos na capital.



Foram verificados equipamentos de segurança, de acessibilidade, e a conservação geral de coletivos que rodam em linhas intermunicipais. Além disso, os agentes acompanharam o horário de partidas e o cumprimento de gratuidades garantidas por lei.