Obra do "Contorno de Lumiar" demorou mais de uma década para ser concluídaDivulgação DER-RJ

Publicado 12/02/2024 16:45

Depois de mais de dez anos de obras, foi aberto para trânsito de veículos o novo acesso à Estrada Serramar, na RJ-142, conhecido como "Contorno de Lumiar", em Nova Friburgo. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) na quinta-feira (8). O objetivo do acesso é aliviar o trânsito no Centro do distrito de Lumiar.

Segundo o órgão, a obra custou R$ 16,9 milhões e incluiu intervenções de terraplanagem, drenagem, contenção de encostas, pavimentação e construção de ponte.

Com a nova ponte construída no local, dois carros podem acessar a estrada ao mesmo tempo, permitindo dois sentidos na via. Até então, o acesso ocorria por uma ponte na entrada de Lumiar, que permitia apenas a passagem de um veículo por vez, gerando grandes congestionamentos em dias de maior fluxo.