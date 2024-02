Agentes do 11ºBPM agiram após denúncia anônima - Divulgação

Agentes do 11ºBPM agiram após denúncia anônimaDivulgação

Publicado 08/02/2024 13:23

Policiais Militares do 11º BPM de Nova Friburgo apreenderam três máquinas caça-níqueis, no Centro da cidade, na última segunda-feira (5). A operação aconteceu após denúncia anônima sobre a prática de jogos de azar em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. Um homem responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à 151ª DP (Nova Friburgo), juntamente com as máquinas apreendidas

A exploração de caça-níquel no país é uma contravenção penal denominada ‘jogo de azar’, prevista no artigo 50 na Lei de Contravenções Penais, Lei 6.859/44, na qual o responsável pode cumprir pena de 3 meses a 1 ano e multa.