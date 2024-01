151ª DP abriu inquérito para apurar suspeita de homicídio - Divulgação

151ª DP abriu inquérito para apurar suspeita de homicídioDivulgação

Publicado 31/01/2024 13:36

A Polícia Civil investiga a morte do servidor público Ivair Edilson Heringer, que trabalhava na Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, falecido na última sexta-feira (26). Nessa data, ele cumpriu seu expediente normal, das 7h. O caso, inicialmente tratado como acidente doméstico, passou a ser considerado suspeita de homicídio após a perícia técnica do corpo feita pelo Instituto Médico Legal (IML) de Teresópolis.

Segundo o IML, a presença de lesões na cabeça, na costela e na clavícula, bem como lesões difusas pelo corpo, são incompatíveis com morte em decorrência de acidente doméstico.

De posse dessas informações, o Delegado Titular da 151ª DP, Dr. Henrique Pessôa, abriu um inquérito policial para investigar a causa da morte de Ivair.

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo já havia emitido nota de pesar lamentando o falecimento do servidor: “É com profundo pesar que a Prefeitura de Nova Friburgo, por seu titular, o prefeito Johnny Maycon, e o subprefeito de Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge Freimann, se solidariza com familiares e amigos de Ivair Edilson Heringer, pelo seu falecimento. O servidor municipal trabalhava na Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra", afirmou a Prefeitura.