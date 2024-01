Três suspeitos do assassinato já foram indentificados pela polícia - Divulgação

Publicado 30/01/2024 08:13

Um homem de 36 anos, suspeito de cometer vários roubos e furtos em Nova Friburgo, foi assassinado com socos e chutes na madrugada de sábado (27), em Conselheiro Paulino, por volta das 3 horas da manhã. Segundo testemunhas, a vítima foi espancada até a morte por pelo menos três pessoas. O homem, que teria sido reconhecido como criminoso, também foi agredido com as próprias muletas.

A polícia investiga o caso, já identificou três suspeitos e apreendeu também o veículo que teria sido usado na fuga.