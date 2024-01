Dados levam em conta os registros lavrados nas delegacias da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Dados levam em conta os registros lavrados nas delegacias da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de JaneiroReprodução Internet

Publicado 24/01/2024 10:07

Na última semana, o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou dados de segurança referentes ao segundo semestre de 2023. Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, os municípios registraram uma média de aumento de 23,04% em casos de ameaça em 2023, comparado ao ano de 2022. Nova Friburgo registrou aumento de 11% nesse tipo de crime, com 100 registros.

Outros índices em que o município registrou aumento de casos foram: estelionato, com mais 31,3%; extorsão, crescimento de 228,6%; e mais 12.1% em apreensão de drogas.