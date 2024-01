Os atletas Wesley, Anderson, Kojala e Fabrício (em pé) e Vinícius, Irving e Tiago (agachados) - Reprodução Site do Futmesa

Publicado 18/01/2024 15:31

O Nova Friburgo Futebol Clube Futmesa retorna à Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (FEFUMERJ) depois de um breve período de licença.



O Clube é o segundo da cidade serrana a fazer parte da federação dando assim continuidade ao processso de interiozação do esporte. O clube será representado pelo Sr. Jonas Kojala.

A temporada 2024 já começou para o futmesa. No dia 11 de janeiro, os atletas voltaram aos treinos, após recesso de final de ano, comemorando a volta à FEFUMERJ, Segundo o clube, a equipe foi 60% renovada com a chegada de novos atletas.

No site do clube, a equipe comemora o "retorno ao lar": "Em 2024, nossa equipe estará retornando ao lar, após dois anos afastada das competições no estado do Rio de Janeiro, em um breve período em terras mineiras, onde fomos bem recebidos e tivemos grandes participações. Conseguimos um título individual no Mineiro Série Prata, um sexto lugar no Brasileiro de equipes, um título da Série Cobre, um campeonato estadual de equipes e um terceiro lugar."