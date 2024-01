Nova Friburgo sofre com alagamentos após chuvas do fim de semana - Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/01/2024 13:37

Nova Friburgo registrou, nas últimas 48 horas, um volume de chuva de 63,41 milímetros. No período, a localidade que recebeu o maior volume de chuva foi o Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino, com 118,6 milímetros nas mesmas 48 horas.

Já nas últimas 24 horas a média de chuva na cidade foi de 28,36 milímetros, com pico de 66 milímetros no bairro Jardim Califórnia. Durante o fim de semana chuvoso, a única ocorrência registrada pela Defesa Civil de Nova Friburgo foi a queda de uma barreira na estrada Chapéu da Bruxa, no alto do Cascatinha.

Uma equipe da secretaria esteve no local ainda no final da tarde de domingo (14), avaliou a ocorrência, constatou as necessidades para desobstrução da via e conversou com moradores do entorno. A Secretaria Municipal de Obras foi acionada e o serviço de desobstrução da via teve início logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15).

Linhas de ônibus da Nova Faol sofrem alteração

Sete linhas que são utilizadas pelos coletivos na região foram comprometidas e se tornaram inviáveis. Por conta disso, a Nova Faol emitiu nota, nesta segunda-feira (15), sobre mudanças em algumas rotas como Alto de Olaria, Braunes, Salinas, Toledo, entre outras.