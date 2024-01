151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo conta receberá novos três delegados - Reprodução Redes Sociais

Publicado 08/01/2024 20:22

A Polícia Civil de Nova Friburgo contará com o acréscimo de mais três delegados na 151ª Delegacia de Polícia. Atualmente, a unidade conta com o delegado titular, Henrique Pessoa, e o delegado substituto, Julio Cezar Pyrro de Carvalho. Com o reforço de Victor Mendes Neves Ferreira Guimarães, Yuri Azevedo e Erick da Silva Franca, serão cinco profissionais atuando na cidade.



Durante os plantões, atualmente, a 151ª DP de Nova Friburgo atende outras seis cidades: Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e Bom Jardim, além da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).