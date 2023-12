A indicação do nome de José Alexandre aconteceu durante reunião da executiva municipal do PT em Friburgo nesta quarta (27). - Divulgação

A indicação do nome de José Alexandre aconteceu durante reunião da executiva municipal do PT em Friburgo nesta quarta (27). Divulgação

Publicado 29/12/2023 14:54

O atual Secretário de Promoção e Projetos Especiais da Prefeitura de Maricá, José José Alexandre Almeida (PT), é o indicado do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar a Prefeitura de Nova Friburgo. Com o aval do presidente estadual do PT, João Maurício de Freitas, a indicação do nome de José Alexandre foi aprovada por unanimidade durante reunião da executiva municipal do partido em Friburgo nesta quarta (27).



José Alexandre é ex-presidente da Associação Empresarial de Nova Friburgo (ASSENF) e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), além de ser um dos fundadores do Nova Friburgo Convention Bureau e empresário do ramo de vestuário há mais de 20 anos e também da área de eventos responsável por grandes festas como a Festa da Flor, o Festival do Chocolate, o FriJazz e a Fepro.



O noticiário da região destaca ainda forte ligação de José Alexandre com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta. José Alexandre é filiado ao Partido dos Trabalhadores com laços no distrito de Conselheiro Paulino, bairro do Prado. É administrador de empresas, formado em Turismo e Entretenimento e possui cursos de especialização em Gestão Pública.

Atualmente ocupa o cargo de Secretário de Promoção e Projetos Especiais na Prefeitura de Maricá – cidade governada pelo PT – e que vem se destacando como referência em políticas públicas nas áreas de desenvolvimento econômico, sustentabilidade, saúde e proteção social.



Além de José Alexandre, a vereadora Mayara Felício fez a sua autoindicação, também postulando a cabeça de chapa. Caso os dois nomes permaneçam na disputa interna, caberá ao partido fazer a escolha, como determina o Regimento Interno do Partido dos Trabalhadores.