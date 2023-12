Fantasia campeão na categoria luxo masculino em 2023 - Secom NF

No dia 28 de janeiro, será dado o pontapé inicial do carnaval friburguense, com a realização do 53° Concurso de Fantasia da Liga de Escolas de Samba de Nova Friburgo. O evento acontecerá no Ginásio Helena Deccache (Ginásio do Friburguense), no Bairro Olaria, a partir das 17h, com entrada franca. Serão premiadas as três melhores fantasias nas categorias originalidade e luxo, tanto no feminino como no masculino.