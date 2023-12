População pode procurar um dos cinco pontos de entrega voluntária de óleo - Divulgação

Publicado 26/12/2023 10:50

O programa Trata Óleo, parceira da concessionára Águas de Nova Friburgo com as secretarias municipais de Educação (SME) e Meio Ambiente (SMME), acaba de implantar mais um Ponto de Entrega Voluntária de óleo de cozinha, na seda de SME. O projeto visa recolher óleo usado para destiná-lo para outros fins, como produção de sabão, por exemplo



O 'Programa Trata Óleo' foi implantado pela concessionária em janeiro deste ano e tem o objetivo de conscientizar e incentivar a população a descartar corretamente o óleo de cozinha usado, minimizando impactos ambientais, uma vez que cada litro de óleo é capaz de contaminar outros 25 mil de água. O descarte do resíduo na rede de esgoto, além de ser prejudicial ao meio ambiente, interfere no bom funcionamento das estações tratamento de esgoto e redes coletoras, porque o material solidifica, causando entupimentos e extravasamentos.

Outros pontos de coleta de óleo:



• Loja de atendimento presencial da Águas de Nova Friburgo: Avenida Galdino do Vale Filho, nº 9, Centro.



• Sede da concessionária: Avenida Antônio Mário de Azevedo, nº 417, Córrego Dantas.



• Loja de atendimento da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Avenida Alberto Braune, nº 219, Centro.



• Prefeitura Municipal de Nova Friburgo: Avenida Alberto Braune, nº 225, Centro.