Nova Faol opera desde 2018 sem contrato - Reprodução Redes Sociais

Nova Faol opera desde 2018 sem contratoReprodução Redes Sociais

Publicado 19/12/2023 13:30

Sem interessados, foi dada como deserta a licitação da Prefeitura de Nova Friburgo para a concessão dos serviços de transporte público nesta terça-feira (19).

A Prefeitura informou por meio de nota que, por conta do interesse público envolvendo o certame, a Comissão de Pregão do Município aguardou por trinta minutos a chegada de concorrentes, no entanto, não houve comparecimento. Diante do exposto, a licitação foi considerada deserta.

O Executivo Mnicipal confirmou também que vai remarcar a licitação e republicar, ampliando ainda mais a publicidade oficial do certame, para atrair empresas de todo o Brasil.



A licitação seria na modalidade de concorrência, com um contrato de valor estimado em R$ 650.142.382, que resultaria na empresa que administrará as linhas de ônibus urbanos do município com um prazo de dez anos, podendo ser prorrogado por mais dez.

Atualmente, o serviço é operado pela empresa Nova Faol. No entanto, como o contrato está vencido sem 2018 e o município não licitou novamente o serviço, a empresa segue operando sob liminar, vigente até janeiro de 2024.

Nova Faol não teve documentação completa para participar

À imprensa, a empresa Nova Faol informou não conseguiu reunir toda documentação necessária em tempo hábil para participar e apresentar proposta, por isso não compareceu ao certame, mas que pretende regularizar a situação para concorrer na próxima data.